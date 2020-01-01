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Филиал «Башкортостан» ООО «АльфаСтрахование-ОМС»

  • 751 351

    застрахованных лиц

    2005 год основания

  • 211

    медицинских организаций на территории
    Список МО

  • 28

    пунктов выдачи полисов
    Список ПВП

  • Данные на 01.01.2020
  • Данные на 01.01.2020

Центральный офис

Коржавин Алексей Германович

Директор филиала

Коржавин Алексей Германович

Мы рядом

г. Уфа, ул. Бабушкина, д.25

Звоните в любое время

8 800 555 10 01

Напишите нам

Ufa-OMS@alfastrah.ru

Для получения полиса ОМС Вы можете

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Для новорожденных Для отдельных категорий граждан
График дежурств страховых представителей в МО республики Башкортостан в феврале 2020 года
Скачать pdf (182 Кб)
Медицинские организации, в которых можно пройти диспансеризацию в выходные дни
Скачать pdf (158 Кб)

Страница изменена: 14.06.2019 15:57

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