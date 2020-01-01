Филиал «Башкортостан» ООО «АльфаСтрахование-ОМС»
-
751 351
застрахованных лиц
2005 год основания
-
211
медицинских организаций на территории
Список МО
-
28
пунктов выдачи полисов
Список ПВП
- Данные на 01.01.2020
- Данные на 01.01.2020
Центральный офис
Директор филиала
Коржавин Алексей Германович
Мы рядом
г. Уфа, ул. Бабушкина, д.25
Звоните в любое время
8 800 555 10 01
Напишите намUfa-OMS@alfastrah.ru
Для получения полиса ОМС Вы можете
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График дежурств страховых представителей в МО республики Башкортостан в феврале 2020 года
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Медицинские организации, в которых можно пройти диспансеризацию в выходные дни
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